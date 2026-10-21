Музей Победы в Москве 21 октября запустил ежегодный международный конкурс «Нарисуй елку Победы». Лучшие работы участников станут основой для серии коллекционных новогодних открыток.
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