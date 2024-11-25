Роспотребнадзор Москвы опроверг отравление детей в столичной школе

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило об итогах проведенного эпидемиологического расследования в школе №1512 на востоке столицы, где 32 ученика обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции.
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