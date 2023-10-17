Страна и люди
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Страна и люди

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Счастливые «семерки»: российские военные точным ударом сожгли украинскую М777

Счастливые «семерки»: российские военные точным ударом сожгли украинскую М777

Минобороны России показало видео с уничтожением буксируемой гаубицы М777 американского производства. Использующееся украинцами орудие стало добычей российских военных, использующих барражирующий боеприпас.

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