Для поражения ВСУ «Орешником» надо бить по Западу

Итак, мы в очередной раз вынужденно возвращаемся к теме того, как Россия могла бы вышли из той геополитической западни, в которой оказалась после Майдана 2014 года, начав пытаться договариваться о мирном сосуществовании с Украиной и стоящим за ней коллективным Западом по формуле: «чтобы все было как в 2013-м, но с Крымом и Севастополем».