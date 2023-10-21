Василий Голубев: В Ростовской области средства ПВО уничтожили воздушную цель

Жителей Ростовской агломерации напугал громкий грохот в небе над Мясниковским районом. Причиной чрезвычайного происшествия оказалась работа дежурных средств ПВО Южного военного округа по украинской воздушной цели.
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