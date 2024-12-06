ВСУ повизгивают в Покровске. Армия РФ уверенно заходит Красноармейск: Карта специальной военной операции на Украине на 6 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваУкраинская армия теряет позиции в Покровске, который до 2016 года носил имя Красноармейск.