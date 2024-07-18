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«Вы устроили им санаторий с трехразовым питанием и вечерними прогулками?». Бастрыкин недоволен условиями содержания террористов из "Крокуса"

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Фото: Царьград/Ростов-на-Дону На обед таджикам-террористам подают гуляш из птицы, а в свободное время можно сходить к стоматологу лечить зубы.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
&quot;...в колонии для пожизненно осужденных лучше не болеть. Это прямой путь на погост колонии без фотографии и фамилии. Только тюремный номер.&quot;... А пожизненное заключение- это что- не тот же самый прямой путь, или он -в другое место? Какая разница от чего умер пожизненно заключенный- по любому ему не лежать в фамильном склепе под выбитыми в граните ФИО. Когда пишут не задумываются о смысле, иной раз несут откровенную чушь. Видимо у авторов мозг не справляется с двумя задачами одновременно- писать и думать.))) И-вообще, почему я должен сочувствовать каким то нелюдям? Для чего  содержать убийц и предателей за счет налогов от родственников жертв и денег от государства, которое они хотели уничтожить? 9 граммов свинца дешевле и справедливее всей этой тягомотины с &quot;пожизненным&quot;!
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1 д.
Ваша Светлость
Этим мастурбекам каждое утро надо отрезать ухо, а в обед пришивать обратно и без наркоза, бл...! И так каждый день!:))) Можно еще и висячку им на пятаки неторопливо нарезать...
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1 д.
АП
Александр Поляничко
Питание должно быть общее не зависимо от вероисповедания.
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22 час.

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