«Вы устроили им санаторий с трехразовым питанием и вечерними прогулками?». Бастрыкин недоволен условиями содержания террористов из "Крокуса"

ИИ

Иван Иваныч

"...в колонии для пожизненно осужденных лучше не болеть. Это прямой путь на погост колонии без фотографии и фамилии. Только тюремный номер."... А пожизненное заключение- это что- не тот же самый прямой путь, или он -в другое место? Какая разница от чего умер пожизненно заключенный- по любому ему не лежать в фамильном склепе под выбитыми в граните ФИО. Когда пишут не задумываются о смысле, иной раз несут откровенную чушь. Видимо у авторов мозг не справляется с двумя задачами одновременно- писать и думать.))) И-вообще, почему я должен сочувствовать каким то нелюдям? Для чего содержать убийц и предателей за счет налогов от родственников жертв и денег от государства, которое они хотели уничтожить? 9 граммов свинца дешевле и справедливее всей этой тягомотины с "пожизненным"!