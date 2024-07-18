Фото: Царьград/Ростов-на-Дону На обед таджикам-террористам подают гуляш из птицы, а в свободное время можно сходить к стоматологу лечить зубы.
«Вы устроили им санаторий с трехразовым питанием и вечерними прогулками?». Бастрыкин недоволен условиями содержания террористов из "Крокуса"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
"...в колонии для пожизненно осужденных лучше не болеть. Это прямой путь на погост колонии без фотографии и фамилии. Только тюремный номер."... А пожизненное заключение- это что- не тот же самый прямой путь, или он -в другое место? Какая разница от чего умер пожизненно заключенный- по любому ему не лежать в фамильном склепе под выбитыми в граните ФИО. Когда пишут не задумываются о смысле, иной раз несут откровенную чушь. Видимо у авторов мозг не справляется с двумя задачами одновременно- писать и думать.))) И-вообще, почему я должен сочувствовать каким то нелюдям? Для чего содержать убийц и предателей за счет налогов от родственников жертв и денег от государства, которое они хотели уничтожить? 9 граммов свинца дешевле и справедливее всей этой тягомотины с "пожизненным"!
Ответить
1 д.
Ваша Светлость
Этим мастурбекам каждое утро надо отрезать ухо, а в обед пришивать обратно и без наркоза, бл...! И так каждый день!:))) Можно еще и висячку им на пятаки неторопливо нарезать...
Ответить
1 д.
АП
Александр Поляничко
Питание должно быть общее не зависимо от вероисповедания.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии