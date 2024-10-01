В профильных изданиях, в том числе на нашем канале, часто можно встретить публикации об изучении американскими военными хода аспектов боевых действий на Украине.
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В профильных изданиях, в том числе на нашем канале, часто можно встретить публикации об изучении американскими военными хода аспектов боевых действий на Украине.
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