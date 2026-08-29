И гиперзвук США профукали: Отставание от России и Китая в ключевых направлениях оборонки ввергает Америку в шок Создать эффективный перехватчик против маневрирующих блоков «Авангард» или «Циркон» в ближайшее 10 лет американцы не в состоянии На фото: запуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» Пентагон и Белый дом выстраивали внешнюю политику на догме о технологическом превосходстве США.