И гиперзвук США профукали: Отставание от России и Китая в ключевых направлениях оборонки ввергает Америку в шок

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Командование США заявило о поражении трёх дронов лазером у границы с Мексикой
Объединённая оперативная группа «Южная граница» (JTF-SB) заявила, что поздно вечером 25 и 26 августа применила армейскую лазерную систему AMP-HEL против трёх беспилотников. По версии командования, все три аппарата были поражены.
Военные назвали дроны враждебными не из-за зафиксированной вооружённой атаки. В официальном сообщении говорится, что беспилотники непосредственно поддерживали деятельность, создававшую физическую угрозу военнослужащим США и сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля. Как именно проявлялась эта угроза, какие аппараты использовались и кто ими управлял, не уточняется.
Не раскрыта и география перехвата. На вопрос CBS News, были ли дроны сбиты в американском или мексиканском воздушном пространстве, представитель Северного командования США сослался на оперативную безопасность. Он сообщил лишь, что действия координировались со всеми партнёрами, работающими вдоль границы.
Армия опубликовала фотографию, датированную 25 августа. В подписи утверждается, что расчёт AMP-HEL применил систему для поражения одного из беспилотников. Снимок остаётся частью официального сообщения той же стороны: независимых данных об операторах дронов, их связи с картелем и обстоятельствах уничтожения пока нет.
Что представляет собой AMP-HEL
AMP-HEL — мобильная противодроновая система на основе лазера LOCUST. В 2025 году производитель AeroVironment описывал её первые прототипы как установки мощностного класса 20 кВт, смонтированные на лёгких армейских машинах Infantry Squad Vehicle. Какую именно версию использовали в августовском эпизоде, военные не сообщили.
Заявление JTF-SB показывает переход AMP-HEL от поставок и испытаний к заявленному оперативному перехвату целей. Однако называть произошедшее первым боевым применением всего семейства LOCUST оснований нет. AeroVironment ранее сообщала, что предшествующие паллетированные комплексы P-HEL с тем же лазером выполняли задачи против беспилотников в реальных боевых условиях.
Эпизод на южной границе пока подтверждает более узкий вывод: американское командование считает мобильный лазер уже пригодным для защиты персонала от малых дронов. О его реальной дальности, времени удержания луча, работе при конкретной погоде и способности отражать групповые налёты опубликованные сведения судить не позволяют.
50 тысяч без разбивки: что известно об американской группировке на Ближнем Востоке
Центральное командование США 28 августа опубликовало видеообновление своего командующего адмирала Брэда Купера. Он заявил, что в регионе действуют 50 тысяч американских военнослужащих и более 20 кораблей ВМС США.
Эта цифра появилась не впервые. Ещё 15 августа CENTCOM сообщало о более чем 50 тысячах американских военнослужащих на Ближнем Востоке, занятых в различных миссиях. Новое выступление подтвердило прежний порядок численности, но не объяснило, как распределены силы между странами, базами, кораблями и отдельными операциями.
Неясно и то, входят ли в общую оценку все корабельные экипажи, временно переброшенные подразделения и прикомандированный персонал. Поэтому отдельно названные контингенты нельзя прибавлять к 50 тысячам: они могут уже учитываться в этой цифре.
Морская часть группировки раскрыта лишь фрагментарно. 22 августа CENTCOM называло эсминец USS Ross одним из более чем 20 американских боевых кораблей, поддерживающих блокаду Ирана. По данным командования на 21 августа, американские силы перенаправили 68 коммерческих судов, три вывели из строя и на два высадили досмотровые группы. Полного списка задействованных кораблей командование не опубликовало.
Масштаб отдельных соединений позволяет понять, какую долю общей численности может составлять один крупный морской компонент. Associated Press ранее сообщало о направлении на Ближний Восток ударной группы авианосца USS George H.W. Bush с тремя эсминцами и более чем 6 тысячами моряков. Однако из открытых данных нельзя определить, учитывается ли именно эта группа в названной Купером текущей оценке.
Заявленные 50 тысяч описывают общее американское присутствие на Ближнем Востоке, а не численность одной операции или сил, занятых исключительно в блокаде Ирана. Публичные данные показывают крупную группировку, но не позволяют восстановить её текущую структуру и распределение задач.
Starlink под ударом: Россия начала серийный выпуск нового комплекса РЭБ
В России заявили о переходе к серийному производству комплекса радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант». Система предназначена для воздействия на спутниковый сегмент Starlink.
О начале серийного выпуска «Волны купол гарант» 28 августа сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК. Собеседник агентства утверждает, что комплекс уже прошел испытания и несколько этапов модернизации.
«Система “Волна купол гарант” оказалась эффективной, и мы начали её тиражировать, производить серийно», — заявил источник.
Этот комплекс способен ограничивать работу Starlink на значительной территории. При одновременном использовании нескольких установок зона воздействия РЭБ может ещё расшириться.
«Волна купол гарант» принципиально отличается от традиционных средств подавления наземных терминалов. Комплекс воздействует непосредственно на спутниковый сегмент системы связи.
«Она заходит с козырей и рушит работу самих спутников на орбите», — сказал собеседник ТАСС.
Направленный радиосигнал создаёт помехи приёмным антеннам космических аппаратов. Источник утверждает, что подобное воздействие способно нарушать обслуживание наземных терминалов Starlink. При этом подробные технические параметры системы публично не раскрываются.
Starlink оказался частью противостояния
Starlink активно используется украинской стороной для обеспечения связи в условиях боевых действий. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах в рядах ВСУ на проблемы с использованием Starlink. Издание связывало возникшие сложности с российскими средствами радиоэлектронной борьбы.
Спутниковая инфраструктура постепенно превращается в самостоятельный фактор современной войны. Источник допустил передачу подобных «Волне» разработок государствам, заинтересованным в противодействии спутниковым системам.
«Россия оставляет за собой право в распространении данной технологии среди всех заинтересованных стран по всему миру», — сказал собеседник ТАСС.
Развитие таких систем способно изменить баланс возможностей на земле, в воздухе и космосе. По словам источника, разработки схожего назначения уже появились в Китае. И если подобные системы получат широкое распространение, это способно создать новый технологический фронт между операторами космических сетей и средствами радиоэлектронного воздействия.
российская компания «Бюро 1440» показала альтернативу Starlink под названием «Рассвет»,