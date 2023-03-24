Оперативниками задержан житель Владимирской области, подозреваемый в покушении на пересылку крупной партии марихуаны в другой регион

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области в результате оперативных мероприятий задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения.
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