Полиция ищет напавшего на Владислава Дикиджи в петербургском метро

Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. «Второго февраля около 19.30 в г. Санкт-Петербурге в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом.