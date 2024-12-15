На французскую Майотту обрушился сильнейший за 90 лет тропический циклон

Ветер достигает скорости 250 км/ч. Стихийное бедствие унесло уже минимум две жизни.Тропический циклон "Шидо", обрушившийся на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, стал самым сильным за последние 90 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии