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Точечное искусство: художник прожигает бумагу ароматическими палочками и создает невероятные картины

Точечное искусство: художник прожигает бумагу ароматическими палочками и создает невероятные картины

Кореец Пак Чжи Хён (Park Ji Hyun) — автор интересной серии картин под названием «Incense Series» (благовония).

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