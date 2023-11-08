Драка медвежат в новосибирском зоопарке попала на видео

Белые медвежата-близнецы Белка и Стрелка подрались в зоопарке Новосибирска и попали на видео. Точная причина конфликта животных неизвестна, однако предполагается, что они «просто играют и пытаются скрасить серые будни».
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