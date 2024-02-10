Вс РФ за неделю сбили украинские самолеты МиГ‑29 и Су‑25

РИАМО - 10 фев. Российские военные сбили за неделю самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины. Помимо этого, были поражены 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.