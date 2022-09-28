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Захарова припомнила Белому дому угрозы Байдена покончить с «Северным потоком»

Захарова припомнила Белому дому угрозы Байдена покончить с «Северным потоком»

  Захарова напомнила Белому дому, что Байден угрожал именно «покончить» с «Северным потоком» Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила  Захарова напомнила Белому дому, что Байден угрожал именно «покончить» с «Северным потоком» Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что речь президента США Джо Байдена 7 февраля 2022 года подразумевала лишь предотвращение введения в строй трубопровода «Северный поток-2».

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