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Многодетным семьям могут предоставить льготу в 50% на оплату обучения детей в вузах

Многодетным семьям могут предоставить льготу в 50% на оплату обучения детей в вузах

Детям из многодетных семей предлагают дать 50-процентную льготу на оплату обучения в вузах. Такой законопроект с поправками в закон «Об образовании» подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

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