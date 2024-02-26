Современное направление женского бокса

Когда-то бокс считался не женским делом, но те времена давно прошли и сейчас представительницы прекрасного пола мастерски владеют техникой защиты и нападения, жестким ударом, которому позавидуют многие боксеры-мужчины, и вообще способны постоять за себя, даже когда соотношение сил далеко не в их пользу.
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