Современное направление женского бокса

Когда-то бокс считался не женским делом, но те времена давно прошли и сейчас представительницы прекрасного пола мастерски владеют техникой защиты и нападения, жестким ударом, которому позавидуют многие боксеры-мужчины, и вообще способны постоять за себя, даже когда соотношение сил далеко не в их пользу.