Время высоких ставок

Автор более года назад в одной из прямых трансляций говорил, что наступит день, когда вой, что Путин и Россия все слили, будет просто до небес — в принципе, именно это мы сейчас и видим в событиях, происходящих в Курской области.
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