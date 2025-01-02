Александр Ржаненков: «Постоянно получаю звонки от мошенников, которые осведомлены даже о деталях моей деятельности»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассказал «Петербургскому дневнику», что необходимо сохранять бдительность, чтобы не попасться на удочку мошенников «Тема телефонного и интернет-мошенничества крайне актуальна, и она поднималась нами во время отчета начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу Романа Плугина законодательному собранию.