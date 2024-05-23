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Никита Митрофанов: России опять пропишут «шоковую терапию»?

Никита Митрофанов: России опять пропишут «шоковую терапию»?

ЦБ РФ рассматривает возможность повышения ключевой ставки. На недавней конференции, организованной «Ведомостями», первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что «вариант повышения ключевой ставки будет рассмотрен на июньском заседании совета директоров Банка России».

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