RG.RU: россиянам усложнят получение кредита на авто в 2025 году

Россиянам в 2025 году станет сложнее получить кредит на покупку автомобиля. Об этом пишет RG.RU. Теперь большая часть банков будет требовать от заемщиков официальное подтверждение доходов перед предоставлением кредита, несмотря на то, что регулятор не будет требовать от кредиторов обязательного следования этому правилу.