Байкал: что не так с дном самого глубокого озера

Байкал — это не просто озеро. Это мировой рекордсмен по глубине, хранилище пятой части всей пресной воды планеты и настоящая машина времени, в донных отложениях которой зашифрована история Центральной Азии.
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