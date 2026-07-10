Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Байкал: что не так с дном самого глубокого озера

Байкал — это не просто озеро. Это мировой рекордсмен по глубине, хранилище пятой части всей пресной воды планеты и настоящая машина времени, в донных отложениях которой зашифрована история Центральной Азии.

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