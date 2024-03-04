Водитель МАЗа сбил 8-летнего ребенка в Новосибирске

Поданным ГИБДД, авария произошла в Калининском районе Новосибирска в 15 часов 15 минут. Мужчина 1966 года рождения, управляя грузовиком МАЗ, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу.
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