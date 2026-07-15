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NewsOne

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Европейская элита готовит фундамент для войны с РФ с 2030 года, заявил эксперт

Европейская элита готовит фундамент для войны с РФ с 2030 года, заявил эксперт

В программе «Мнение» на News Front эксперт по международным вопросам и геополитике Павел Шипилин новость о том, что Украина и девять европейских стран из «коалиции желающих» объявили о создании новой коалиции.

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