Европейская элита готовит фундамент для войны с РФ с 2030 года, заявил эксперт

В программе «Мнение» на News Front эксперт по международным вопросам и геополитике Павел Шипилин новость о том, что Украина и девять европейских стран из «коалиции желающих» объявили о создании новой коалиции.
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