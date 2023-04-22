Kia влетел в припаркованный Ford и перевернулся на Малой Балканской

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали женщина и ее малолетняя дочь. Женщина за рулем легковой машины Kia врезалась в припаркованный Ford возле дома на Малой Балканской, 34, в Северной столице днем 22 апреля чуть позже 12:00.