В селе Воронежской области 11-летний ребёнок на мопеде устроил ДТП

По данным полиции, вечером понедельника, 3 июня, на улице Железнодорожной посёлка Новохоперский, 11-летний мальчик за рулём мопеда «Дельта» выезжал с грунтовой дороги и не пропустил автомобиль «Хендэ-Солярис» за рулём которого был 47-летний местный житель.