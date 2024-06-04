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Воронежские новости

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В селе Воронежской области 11-летний ребёнок на мопеде устроил ДТП

В селе Воронежской области 11-летний ребёнок на мопеде устроил ДТП

По данным полиции, вечером понедельника, 3 июня, на улице Железнодорожной посёлка Новохоперский, 11-летний мальчик за рулём мопеда «Дельта» выезжал с грунтовой дороги и не пропустил автомобиль «Хендэ-Солярис» за рулём которого был 47-летний местный житель.

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