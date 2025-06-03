Гран-при Всероссийского конкурса «Родники.Дети» получила Татьяна Бабелюк из Новосибирска

На сцене перед жюри выступили 29 юных артистов из 22 регионов России и Беларуси.фото: пресс-служба раиса ТатарстанаВ Международный день защиты детей в Казани состоялся финал Всероссийского конкурса «Родники.
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