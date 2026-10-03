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Северная Македония Шотландия: стартовые составы команд на матч Лиги наций, 3 октября 2026 года

Северная Македония и Шотландия объявили стартовые составы на матч Лиги наций, который состоится 3 октября 2026 года на стадионе «Филипп II».

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