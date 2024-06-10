Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЧУБАЙСА НАЗНАЧИЛИ «ГЛАВНЫМ ПО РОССИИ»:*

ЧУБАЙСА НАЗНАЧИЛИ «ГЛАВНЫМ ПО РОССИИ»:*

ЗАПАД ОЗВУЧИЛ УСЛОВИЯ ПО УКРАИНЕ НА СХОДКЕ БИЛЬДЕРБЕРГСКОГО КЛУБА30 мая — 2 июня в Мадриде прошла ежегодная закрытая встреча Бильдербергского клуба, завсегдатаями которого стали представители западной политической, финансовой и технократической закулисы.

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Комментарии
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Нина Комарова
Вряд ли он обчистит своих.
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11 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Пидорский клуб старых пидорасов извращенцев.
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10 час.
лл
лина любимцева
Мы уже стали забывать об этой вражине Чубайсе.
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8 час.

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