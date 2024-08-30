Пентагон усилит Секретную службу для охраны президентских кампаний

В Минобороны США предоставят "дополнительные возможности военной поддержки" Секретной службе для охраны кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих выборах лидера страны в ноябре, сообщили в Bloomberg.
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