ЕС рассматривает вопрос санкций против "Аэрофлота"

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаЕС рассматривает вопрос санкций против "Аэрофлота"В ЕС обсуждают введение санкций против "Аэрофлота" и "Туркиш Эйрвэйс" за то, что они возят мигрантов в Белоруссию.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РыбинУтрёмся,не впервой.Валерий ФедосеевНу, что эге-гейская Европа заскулила, потекли экстременты из всех отверстий. Брюссельская гинеколог и Вашингтонский проктолог не в состоянии вам дырки залепить? Пусть мозгами пошевелят, а не языком. Если введут санкции против Аэрофлота, то летать будут через северный полюс или индийский океан. Небо над Россией будет перекрыто.Комментировать
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