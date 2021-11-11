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ЕС рассматривает вопрос санкций против "Аэрофлота"

ЕС рассматривает вопрос санкций против "Аэрофлота"

В ЕС обсуждают введение санкций против "Аэрофлота" и "Туркиш Эйрвэйс" за то, что они возят мигрантов в Белоруссию.

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Александр Рыбин
Утрёмся,не впервой.
Валерий Федосеев
Ну, что эге-гейская Европа заскулила, потекли экстременты из всех отверстий. Брюссельская гинеколог и Вашингтонский проктолог не в состоянии вам дырки залепить? Пусть мозгами пошевелят, а не языком. Если введут санкции против Аэрофлота, то летать будут через северный полюс или индийский океан. Небо над Россией будет перекрыто.

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