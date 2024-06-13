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Уроженец Азербайджана из-за банки майонеза и пачки макарон расстрелял подростков из пистолета

Уроженец Азербайджана из-за банки майонеза и пачки макарон расстрелял подростков из пистолета

Очередной культурный обмен древними красивыми обычаями произошел в Екатеринбурге. Уроженец Азербайджана в лучших традициях своих соплеменников сначала сам спровоцировал конфликт, а после того как получил решительный отпор сильно ущемился и расстрелял своих обидчиков из пистолета.

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Алексей Коржов
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Алексей Коржов
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Виктор Галкин
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