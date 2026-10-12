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Пентагон хочет заряжать беспилотники лазерами в полете

Пентагон хочет заряжать беспилотники лазерами в полете

Время работы военных многоразовых БПЛА измеряется часами. Каждый раз, когда военный дрон возвращается на базу, этап подготовки к полету требует выхода оператора из укрытия для замены батарей и повторного запуска в рискованной обстановке.

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