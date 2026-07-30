SHOT: 27-летняя россиянка без вести пропала в Белграде

Гражданка России Людмила без вести пропала в Белграде. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По информации журналистов, 25 июля 27-летняя россиянка сказала своей подруге, что пойдет в ночной клуб, расположенный в муниципалитете Палилула.