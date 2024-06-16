В США заявили о попытке Китая отговорить страны от участия в саммите по Украине

NYT: поддержка Китаем России в контексте конфликта с Украиной может вырасти Сотрудники администрации президента США Джо Байдена все чаще высказываются о том, что взгляды лидера КНР Си Цзиньпина на роль его государства в конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Китай будет сильнее поддерживать РФ.