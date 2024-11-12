Новости СВО. ВС РФ уничтожили 70 боевиков ВСУ и ударили ФАБ по колонне военной техники под Харьковом. Карта боевых действий на Украине на сегодня 13.11.2024

На этом фоне в ВСУ заявили о нехватке военных для наступления. Под Харьковом ударом ФАБ по колонне ВСУ уничтожено около 70 боевиков ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Харькове, в результате чего было ликвидировано около 70 украинских боевиков и ранено более сотни военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии