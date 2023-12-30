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Обвиняемого в домогательствах Депардье осудили более 600 деятелей культуры

Обвиняемого в домогательствах Депардье осудили более 600 деятелей культуры

Те, кто поддержал актёра, также подверглись критике.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Более 600 деятелей культуры подписали открытое письмо, в котором осудили актёра Жерара Депардье и тех, кто его поддержал.

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