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  • Наталья Середа
    Наберут всяких фаридок, а потом проблемы решают.МВД России объяви...
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Губернатор Александр Беглов принял участие во всероссийской акции "Свеча памяти"

Губернатор Александр Беглов принял участие во всероссийской акции "Свеча памяти"

Расставленные горящие свечи сложились в цифру 80 на фоне двух перекрещенных лучей прожекторов. Такие лучи жители блокадного Ленинграда видели в небе каждый раз, когда ПВО отражала налеты гитлеровцев на город.

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