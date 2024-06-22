Губернатор Александр Беглов принял участие во всероссийской акции "Свеча памяти"

Расставленные горящие свечи сложились в цифру 80 на фоне двух перекрещенных лучей прожекторов. Такие лучи жители блокадного Ленинграда видели в небе каждый раз, когда ПВО отражала налеты гитлеровцев на город.
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