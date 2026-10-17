Возобновление финансирования правительственных сил Йемена и участие в конфликте против хуситов согласовали Объединенные Арабские Эмираты, а Саудовская Аравия обеспечит этим формированиям воздушную поддержку, 17 октября сообщает The Guardian со ссылкой на источники.