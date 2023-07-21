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Баштад (ATP). 1/4 финала. Рублев поборется со Зверевым, Рууд – с Офнером

Каспер Рууд встретится с Себастьяном Офнером. Сетка турнира здесь. Nordea Open Баштад, Швеция 17 – 23 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт 1/4 финала Александр Зверев (Германия)  Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 21 июля, 15.

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