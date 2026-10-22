16 октября 2026 года Верховный Суд Российской Федерации опубликовал третий обзор судебной практики за 2026 год, утвержденный Президиумом Верховного Суда 14 октября.
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