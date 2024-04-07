В Росгидромете спрогнозировали наступление пика паводка в Оренбурге 10 апреля

Волна паводка достигнет Оренбурга 7-8 апреля, а пик подтопления в городе ожидается 10 апреля. Об этом 7 апреля сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков во время заседания правительственной комиссии.
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