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Китай впервые споткнулся. Как повлияла пандемия на Поднебесную

Китай впервые споткнулся. Как повлияла пандемия на Поднебесную

Как на Китай повлияла пандемия? Изменился ли он в глобальном смысле? На эти вопросы ответил в интервью Марии Стеблянко для спецвыпуска [off] на ВЭФ-2024 Алексей Маслов – российский востоковед, специалист в области китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах Азии, доктор исторических наук, профессор.

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