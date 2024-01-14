На форуме в Давосе обсудят «болезнь Х», способную превзойти COVID по смертности в 20 раз

X в названии заболевания означает «неожиданность»Одной из тем Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе станет «болезнь X», которая предположительно может в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности.
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