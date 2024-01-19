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"МАФИЯ БЕССМЕРТНА": ДЕЛО "ЯБЛОЧНОГО" РУСОФОБА БОРАТОВА МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ КОНЦА ДИАСПОР В РОССИИ

"МАФИЯ БЕССМЕРТНА": ДЕЛО "ЯБЛОЧНОГО" РУСОФОБА БОРАТОВА МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ КОНЦА ДИАСПОР В РОССИИ

РИА КАТЮША История с диаспорами в России становится все интересней. Если еще два года назад любого, кто говорил, что диаспорами руководят русофобы мог попасть под уголовное дело, а "Первый канал" тащил на Евровидение таджикскую фемиинистку "Манижу", которую и на Родине не сильно любили, то сегодня под уголовным дело по 282 статье уже глава самой крупной диаспоры в стране – президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов.

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Любая диаспора - Организованное Преступное Сообщество. Лидеры диаспор - организаторы преступных сообществ
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4 час.
т
татьяна
Просто надо ужесточить контроль за &quot;понаехавшими&quot;.
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3 час.
Олег Шабалин
Что эти боратовы делают в стране,а тем более в Думе?
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1 час.

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