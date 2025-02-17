На территории Новоаннинского района сохранилось много исторических зданий. Этот старинный дом спрятан от людских глаз, но заслуживает особого внимания.
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На территории Новоаннинского района сохранилось много исторических зданий. Этот старинный дом спрятан от людских глаз, но заслуживает особого внимания.