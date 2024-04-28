Какую сметану лучше выбрать

Сметана – полезный и очень вкусный продукт, который постоянно присутствует на нашем столе. Натуральная сметана изготавливается из сливок и специальной закваски, которая превращает сливки в густую плотную массу.
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