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19-летний Ямаль побил 91-летний рекорд "Барселоны" по голам

19-летний Ямаль побил 91-летний рекорд "Барселоны" по голам

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль оформил дубль в матче третьего тура испанской Ла Лиги против мадридского «Райо Вальекано» и побил рекорд клуба, державшийся 91 год.

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