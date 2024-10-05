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Иран ответит на решение Литвы против КСИР — иранский депутат

Иран ответит на решение Литвы против КСИР — иранский депутат

Резкому осуждению недавнюю резолюцию парламента Литвы о внесении в черный список Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подверг председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизи.

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