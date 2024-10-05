Иран ответит на решение Литвы против КСИР — иранский депутат

Резкому осуждению недавнюю резолюцию парламента Литвы о внесении в черный список Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подверг председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии